Zziajana Katarzyna Cichopek poci się z Anną Lewandowską w Healthy Center by Ann: "Prawdziwy wycisk" (FOTO)

Aktualnie nigdy niezwalniająca tempa Ania jest w Warszawie. Większość czasu spędza oczywiście w Healthy Center by Ann. To właśnie tam odbył się w środę trening z jej udziałem, w którym uczestniczyła także Katarzyna Cichopek. Kinga z "M jak miłość" nie omieszkała pochwalić się wielkim wydarzeniem w sieci.

Koniec wakacji - początek nowego sezonu treningowego. To był prawdziwy wycisk. Dziękuję @annalewandowskahpba i @healthycenterbyann - pisze pod zziajanym selfie z Lewą podekscytowana żona Hakiela, dając do zrozumienia, że to z pewnością nie jej ostatnie spotkanie na macie ze znaną trenerką.