Anna-Maria Sieklucka i Michał Kassin są NIESPRAWIEDLIWIE oceniani przez jury "Tańca z Gwiazdami"? Aktorka komentuje (WIDEO)

Po pierwszych dwóch występach Anny-Marii Siekluckiej w "TzG" media społecznościowe zalała fala komentarzy. Wielu internautów nie kryło oburzenia w związku z niskimi notami jurorów dla gwiazdy filmu "365 dni". Pojawiły się głosy o "przesadzonej krytyce", "niesprawiedliwości", a nawet o "zaplanowanej akcji produkcji" . Tuż po zakończeniu drugiego odcinka tanecznego show, reporterka Pudelka, Simona Stolicka , zapytała Sieklucką i Kassina o to, co sądzą na temat dość surowych ocen jurorów .

Patrząc na to, jak inni byli też oceniani, to faktycznie jurorzy wyciągnęli pazurki na nas, ale myślę, że oni wykonują swoje zadanie i wykonują je bardzo dobrze. Doszukują się tych błędów technicznych i każdy z nas dostaje feedback, wiadomość, nad czym jeszcze pracować i to jest bardzo fajne. My bierzemy wszystkie uwagi do siebie i będziemy sumiennie pracować - podkreślił Kassin.