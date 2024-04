Anna Markowska i Kuba Wojewódzki dokazują na nocnej randce. Po wszystkim wsiedli do jednej taksówki (ZDJĘCIA)

Od 2022 roku Kuba Wojewódzki spotyka się z Anną Markowską. Zarówno 60-letni showman jak i jego młodsza o niemal trzy dekady ukochana nie są jednak zbyt wylewni i rzadko mówią publicznie o tym, co ich łączy. Relacja pary należy raczej do tych skomplikowanych, czego potwierdzeniem może być to, że w zeszłym roku była uczestniczka "Top Model" przez chwilę była widywana u boku Sebastiana Fabijańskiego. Co ciekawe, Ania pojawiła się w ostatnim odcinku show partnera z udziałem właśnie aktora. Weszła do studia jako Wodzianka.