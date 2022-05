Anna Mucha i Jakub Wons bez krępacji CAŁUJĄ SIĘ w restauracji i gawędzą ze znanymi koleżankami (ZDJĘCIA)

Anna Mucha już od przeszło dwóch lat układa sobie życie u boku kolegi po fachu, Jakuba Wonsa. Choć początkowo aktorzy starali się rozwijać związek z dala od ciekawskich spojrzeń, dziś coraz chętniej chwalą się uczuciem w sieci i okazjonalnie chadzają razem na ścianki. Mucha i jej luby należą także do ulubieńców paparazzi, którzy ochoczo dokumentują ich wspólne wyjścia. Niedawno przyłapali na przykład parę podczas wyprawy do parku, gdzie pomagali pociechom Ani sprzedawać lemoniadę.

We wtorek Anna Mucha i Jakub Wons postanowili odwiedzić jedną z warszawskich restauracji. Podczas wizyty w lokalu zakochani nie szczędzili sobie czułych gestów. Gdy Wons dołączył do siedzącej przy stoliku ukochanej, błyskawicznie pochylił się w jej stronę, by skraść jej buziaka. Aktorzy przez chwilę wymieniali pocałunki, a po wszystkim obdarzyli się czułymi uśmiechami.