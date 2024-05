Anna Mucha i Jakub Wons z NIETĘGIMI MINAMI pędzą do kwiaciarni. Aktorka odsłoniła nogi w jeansowej mini (ZDJĘCIA)

Anna Mucha zna świat rodzimego show-biznesu od podszewki i po ponad trzech dekadach od debiutu, wciąż pozostaje jedną z popularniejszych aktorek w kraju. Ostatnio gwiazda mogła liczyć na większe zainteresowanie mediów, dzięki określanemu jako "przełomowy" programowi "Czas na Show. Drag Me Out" , w którym sprawdziła się jako jurorka. Poza działalnością aktorską i telewizyjną, 44-latka świetnie odnajduje się też w roli influencerki . Fani aktorki mogą regularnie podziwiać jej sensualne sesje zdjęciowe i pocztówki z wakacji, a także wsłuchiwać się w głębokie refleksje i zabawne relacje z szalonych przygód.

Anna i Jakub zostali "przyłapani" na Mokotowie w jeden z upalnych majowych dni. Uzbrojona w pomarańczowe sandałki gwiazda maszerowała do kwiaciarni w pasiastej koszuli i kusej, jeansowej mini. Jej ukochany również postawił na jasną koszulę, a jego wiosenny "look" dopełniły lekkie, szare spodnie oraz w brązowe sandały. Zdaje się, że dla słynnej pary nie był to wyjątkowo radosny dzień - zarówno Mucha, jak i Wons spacerowali ulicami Warszawy z nietęgimi minami.