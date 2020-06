Anna Mucha staje w obronie Matyldy Damięckiej po ataku INTERNETOWYCH TROLLI: "MAM DOŚĆ!"

gosc 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 7 Odpowiedz

Homoseksualizm jest grzechem i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. W Biblii jest to napisane wyraźnie. A tym co twierdzą inaczej odpowiem, tak jak św. Piotr do faryzeuszów, gdy ci zakazywali mu przemawiać i uzdrawiać w imię Jezusa: "Boga trzeba słuchać bardziej niż ludzi". Skoro Bóg mówi, że jest grzechem to czemu ludzie twierdzą inaczej? Zobaczcie też co Bóg Ojciec mówił o homoseksualizmie sw. Katarzynie ze Sieny. Ze swojej strony polecam cała książkę"Dialog o Bożej Opatrzności". Wszystkim ludziom należy się szacunek, ale grzech jest grzechem. Nic co skażone nie wejdzie do Nieba. Waszym lekarzem jest Jezus, bo diabeł wszedł przez wze poranienia, a uleczyć może was tylko On.Tego się właśnie nie naucza, że diabeł zatruł ludzi tym grzechem wchodząc przez ich poranienia.