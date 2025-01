Anna Mucha w panterkowym bikini wygina się nad basenem. Fani komplementują: "Puma jak z amerykańskich seriali"

zgłoś do moderacji

Szkoda że w Polsce jest jeszcze tak mało miejsc przyjaznych dla naturystów. Od kiedy staram się jak najmniej czasu spędzać bez ciuchów to zauważyłam że dużo lepiej się czuję fizycznie i psychicznie. Tak ładnie opalonego całego ciała latem,bez białych śladów jeszcze nigdy nie miałam. Tylko uwaga bo to uzależnia, po dwóch tygodniach wakacji na kempingu dla naturystów tak bardzo polubiłam wolność od ubrań że ciężko mi było się spowrotem przyzwyczaić do ich noszenia.