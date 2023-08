Anna Popek i Robert Rozmus WYLEWNIE żegnają się po debiucie w "PnŚ" jako współprowadzący. Zgrana z nich para? (ZDJĘCIA)

W kwietniu tego roku po siedmiu długich latach nieobecności Anna Popek powróciła w chwale do "Pytania na Śniadanie". Niestety szybko okazało się, że jej poranne podrygi przed kamerą nie spotkały się jednak z przychylnością sporej części widzów. W przypadku dziennikarki dość często przewijają się komentarze o przerywaniu wypowiedzi zaproszonym rozmówcom.

Szczęśliwie dla Popek prowadząca "PnŚ" może poszczycić się silną pozycją w TVP, a teraz może sprawdzić się u boku nowego prowadzącego. Anna została sparowana z Robertem Rozmusem . Zdania co do debiutanckiego wydania Ani i Roberta jako pary były mocno podzielone. Pojawiły się zarzuty, że Popek próbowała swoim zwyczajem zagłuszyć współprowadzącego, wprowadzając chaos.

Po opuszczeniu studia TVP na celebrytów jak zwykle czekali paparazzi, którzy odprowadzili Anię i Riberta na parking, obfotografując ich od stóp do głów. Świeżo upieczona 55-latka miała na sobie tego dnia asymetryczny top na jedno ramię, granatowe jeansy i sandałki. Jej nowy kolega z pracy był za to odziany w t-shirt Diesla, jeansowe szorty, czapkę z daszkiem i białe sneakersy. Mowa ciała kolegów z redakcji zdawała się sugerować, że Ania i Robert czują się komfortowo w swoim towarzystwie. Z ich twarzy dosłownie nie schodziły przyklejone uśmiechy. Po dotarciu do swoich samochodów Popek i Rozmus wylewnie się pożegnali i udali się w swoje strony.