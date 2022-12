Anna Wendzikowska chwali się eksplorowaniem DUBAJU, prezentując nocne uroki miasta w CEKINOWEJ mini (ZDJĘCIA)

Anna Wendzikowska jakiś czas temu pożegnała się ze stacją TVN, a teraz skupia się na swojej działalności infuencerskiej na Instagramie. W sieci obserwuje ją już ponad 500 tysięcy internautów. To właśnie tam dziennikarka chwali się kadrami z jej częstych podróży. Celebrytka najczęściej wybiera egzotyczne i odległe kierunki, a jakiś czas temu była na Bali. Mimo że kilka dni temu pokazywała jeszcze zdjęcia z Indonezji, to już zdążyła przetransportować się do Dubaju, w którym to odkrywała między innymi nocne atrakcje miasta.