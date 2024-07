Anna Wendzikowska ma problemy finansowe?! Wciąż nie odzyskała ogromnej sumy

Gosc 13 min. temu zgłoś do moderacji 2 6 Odpowiedz

Ziom,a dlaczego ma zmienić nawyki jest dobra w tym co robi języki zna zarabia nie źle więc żyje jak chce.Jesli ktoś jest winny to niech oddaję i tyle nikt za darmo nie będzie robił. A 50 tys miesięcznie to jest normalne życie.Tyle mniej więcej na moją 3 osobowa rodzinę wydajemy do tego samochody na wodę nie jeżdżą.A na weekend po tygodniu trzeba pojechać żeby się wynagrodzić bo do trumny nie zabiorę.