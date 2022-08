Anna Wendzikowska w klapkach Diora drepcze do obitego porsche (ZDJĘCIA)

bezdomny 35 min. temu zgłoś do moderacji 16 9 Odpowiedz

Nie dziwię się że rodaków krew zalewa że jedni nie wiedzą co robić z kasą a inni pracują na 3000tys ciężką harówką . Tym bardziej denerwuje że ta dziewczyna czy takie kobiety nic a nic nie wnoszą do naszej gospodarki . spawacz, piekarz , inżynier , lekarz to napędza gospodarkę a one ?