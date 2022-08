Antek Królikowski z ukochaną mkną na skuterze ulicami Warszawy. Na palcu Izabeli połyskiwał tajemniczy PIERŚCIONEK (ZDJĘCIA)

Jagoda 22 min. temu zgłoś do moderacji 95 5 Odpowiedz

Uważam, że w takich sytuacjach powinno się przede wszystkim dostawać facetowi, a nie kochance. W końcu to on przysięgał, ślubował, miał żonę i dziecko w drodze. Ogólnie też staram się nie oceniać wyglądu innych ludzi, niech sobie każdy wyglada i ubiera się jak chce. Ale jak widzę tę kobietę, to zapala mi się czerwona lampka. Ma coś w sobie takiego, co mnie odrzuca, coś takiego niechlujnego. Zresztą Antek to samo. Oboje są siebie warci.