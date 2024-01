Antoni Królikowski STAWIŁ SIĘ W SĄDZIE! Złożył zeznania w sprawie prowadzenia samochodu po zażyciu marihuany. Co powiedział? (ZDJĘCIA)

Niedługo minie rok, od kiedy Antoni Królikowski został zatrzymany przez patrol policji w trakcie prowadzenia samochodu. Do incydentu doszło 18 lutego. Kontrola wykazała, że aktor wsiadł za kółko, gdy w jego organizmie nadal znajdowały się ślady substancji niedozwolonych. Sam zainteresowany przyznał, że przyjmuje THC w celach medycznych, chcąc w ten sposób złagodzić objawy stwardnienia rozsianego. Jak do tej pory jednak podejrzanego nie udało się przesłuchać przed sądem. To jest aż do teraz.