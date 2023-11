Arnold Schwarzenegger CAŁUJE KOLEJNĄ, sporo młodszą od siebie kobietę! Wiadomo, kim jest (ZDJĘCIA)

Yohi 11 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Czy was też irytuje vanity sizing? Przez ostatni rok przez regularne jedzenie porcji jak dla górnika i wieczorne podjadanie chipsów i słodyczy przytyłam 6 kg, z 58 na 64 przy wzroście 172. Wchodzę do sklepu w którym nie kupowałam z 10 lat, biorę spodnie 38 i w razie czego jeszcze 40 bo mam świadomość, że przytyłam, i co się okazuje, jedne i drugie za duże. Co to jest? 36 kupowałam w tym sklepie jak miałam 10 kg mniej i kilkanaście lat młodsze ciało i jeszcze nie miałam za sobą ciąż. Naprawdę nie potrzebuje żeby sklepy mi poprawiały nastrój, że mimo iż z własnej winy przywaliłam dobre kilka kg to nadal "mieszczę" 😅 się w rozmiar 36 🤦‍♀️. Wolałabym za to znać swój własny rozmiar bo teraz w każdym sklepie od sasa do lasa, przez internet też ciężko zamawiać bo nawet jak sobie człowiek te tabele z wymiarami wyczyta to przychodzi coś co się nijak do tego ma.