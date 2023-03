"Azja Express". Gwiazdy nowego sezonu przybywają na czerwony dywan: Daria Ładocha jako Pani Róża, elegancka Paulina Krupińska, Adam Zdrójkowski z tatą... (ZDJĘCIA)

Kasia 1 godz. temu zgłoś do moderacji 128 6 Odpowiedz

Wiecie co, odechciewa się pisać komentarz na tym portalu. Co chwilę sa usuwane. Nieraz chcę wrócić do jakiejś dyskusji w topach, a tu nie ma komentarzy. Albo na przykład było 500 komentarzy, a za parę godzin z 300.denerwuje mnie to. I nie mówię o tzw hejtach, a normalnych komentarzach, dyskusjach.