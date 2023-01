Ujawniono uczestników nowej edycji "Azji Express"! Paulina Krupińska pokazała grupowe zdjęcie (FOTO)

Stacje telewizyjne uwielbiają odświeżać swoje programy telewizyjne. Podobną decyzję podjęto w przypadku formatu "Azja Express". O tym, że emitowane w latach 2016-2018, a następnie w 2020 roku show powraca na ekrany, pisaliśmy już we wrześniu minionego roku. Choć wówczas odbywały się dopiero nagrania, dzięki "uprzejmości" jednej z tureckich kawiarni, do mediów przedostało się wideo, na którym widać niektórych z uczestników.

Kochani oficjalnie mogę Wam zdradzić, że już od marca zabierzemy Was do Azji. Wraz z moja przyjaciółką @izabelapolec przeżyłyśmy przygodę życia. Mam nadzieję, że będziecie nam kibicować, jedynej żeńskiej parze w nowej edycji - zakomunikowała podekscytowana.

