Baby shower Mai Hyży: znane koleżanki, "witanie się" z kwiatami i szereg współprac... (ZDJĘCIA)

Moze nie jestem w temacie,, ale dlamnie to jest bardzo dziwne swietowanie czegos takiego jak baby shower. Jak mozna robic baby shower, mimo ze dziecko sie jeszcze nie urodziło..? jak mozna sie z tym obnosić? A jak by cos poszło nie tak podczas porodu .. nie daj boże.. po co takie party jeszcze przed narodzinami dziecka..? Czy nie zdarzyła by zrobic party 🎉 po urodzeniu na spokojnie.. tylko zawsze musi buc ta pokazówka..?