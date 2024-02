BAFTA 2024. MAGNETYCZNA gwiazda "The Crown", Emma Corrin, pozuje na gali w niebieskich rajtuzach. Udana stylizacja? (ZDJĘCIA)

Cirkus 13 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Mówcie, co chcecie z ale na takiej gali powinien stać bramkarz i selekcjonować te gwiazdy pod względem ubioru. To jednak prestiżowa uroczystość, na której jest nawet przedstawiciel koronowanej głowy, więc co tam robią ludzie w stroju do jogi albo na pilates. Teraz wszyscy udają wyzwolonych itp., a to po prostu brak elementarnej kultury.