BAFTA 2024. Posągowa Lily Collins pozuje z mężem na czerwonym dywanie (ZDJĘCIA)

Sezon nagród w branży filmowej trwa w najlepsze. W ciągu ostatnich kilku tygodni w Hollywood co rusz odbywały się kolejny wielkie gale, które przyciągały największe gwiazdy kina. Zagraniczne sławy miały już okazję pokazać się m.in. na rozdaniu Złotych Globów czy nagród Emmy. Niedawno w Beverly Hills odbył się też wystawny lunch z udziałem nominowanych do Oscara. W niedzielę, dla odmiany, gwiazdy najgłośniejszych produkcji minionego roku zgromadziły się w Londynie. Wszystko to w związku z galą nagród BAFTA 2024.