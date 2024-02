Potencjalni laureaci Oscarów zadali szyku na wystawnym lunchu: Margot Robbie, Ryan Gosling, Billie Eilish... (ZDJĘCIA)

Soly 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Emily i Margo według mnie mają stylizacje ok. Cillian ma ładny zestaw kolorystyczny intensywny ciemny brąz i kremowożółta koszula. Emma gdyby nie ten okropny zamek przez środek żakietu też było by ok. Ryan wybrał ładny odcień przygaśniętego różu.