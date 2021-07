Bajkowa posiadłość Natalii Klimas na Mazurach: prywatny ogródek, zacieniony taras i zapierające dech w piersiach widoki (ZDJĘCIA)

Podczas lat funkcjonowania w sferze polskiego show biznesu Natalia Klimas dała się nam poznać jako koneserka najbardziej wyrafinowanych smaków, które ma do zaoferowania współczesny świat. Podczas pandemii celebrytka bez cienia zażenowania narzekała, jak to tęskni za smakiem muli w białym winie, jej mąż zbierał natomiast pochwały za to, z jaką uwagą pilnuje odpowiedniego stopnia wysmażenia mięsa z ośmiornicy.