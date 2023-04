Barbara Kurdej-Szatan pokazała PIERWSZEGO CHŁOPAKA! To z nim była na długo przed małżeństwem z Rafałem (FOTO)

Oto pierwszy chłopak Barbary Kurdej-Szatan. Pokazała go w telewizji

Nie jest tajemnicą, że młodość rządzi się własnymi prawami. Barbara Kurdej-Szatan wspominała niegdyś, że z Rafałem zaręczyła się po basenowej randce - i to po zaledwie 5 miesiącach związku. Niewielu może natomiast kojarzyć, że wcześniej żona Rafała Szatana spotykała się z kimś innym, co ujawniła w jednym z odcinków "Tańca z gwiazdami" . Nie była to wcale przelotna znajomość.

We wspomnianym programie dowiedzieliśmy się, że pierwszym ukochanym celebrytki był niejaki Łukasz, z którym spędziła w związku aż 7 lat. W ramach nagrywek do jednego z odcinków Basia powróciła do Opola, gdzie spotkała się właśnie ze swoim pierwszym chłopakiem. Wówczas mogła go zobaczyć cała Polska, a Kurdej-Szatan wyznała, że gdy zaczęli ze sobą chodzić, miała zaledwie 13 lat. Rozstali się z kolei, gdy jej nastoletnie lata dobiegły końca.