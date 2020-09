Barbara Kurdej-Szatan w OGNIU KRYTYKI za wożenie Henryczka w foteliku

Barbara Kurdej-Szatan o tym jak radzi sobie z negatywnymi komentarzami w sieci

Niezdrowo dla malucha zbyt długo w tej pozycji, to samo jak podróżujecie. Co godzinę należy robić przerwy./ Dziecko nie może za długo być w takiej pozycji jak w nosidełku, to szkodliwe dla kręgosłupa./Fotelik to nie ergonomiczna pozycja dla malucha, kręgosłup, ale tez niedotlenienie./Nie jest to zbyt korzystna pozycja dla zapewnienia prawidłowego rozwoju układu mięśniowo-szkieletowego niemowlęcia - posypały się uwagi matek uświadomionych w temacie transportu niemowlaka.