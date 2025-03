Bartek Wrona był bożyszczem nastolatek. Jak dziś wygląda członek Just 5?

O rany! Dobrze dla niego, ze tyle przychylnych komentarzy, bo ja bym go nie poznala, za to jakbym go zobaczyla na wakacjach na drugim koncu swiata, to pierwsze co by mi przyszlo do glowy, to ze to Polak o dresiarskich korzeniach, ktory uwielbia spedzac czas na grilliku i piweczku 🙈 ...no i fakt - pomyslalabym tez, ze jest dobry w flirtowaniu z paniami, ktore razem z nim to piwko przy grilliku popijaja 🙈 kompletnie nie moj typ!