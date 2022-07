Tak dziś wyglądają członkowie zespołu Just 5! Poznalibyście ich? (ZDJĘCIA)

Just 5 był jednym z pierwszych polskich boysbadnów. Zespół został założony w 1997 roku i zyskał rozgłos dzięki piosence "Kolorowe sny". Członków formacji wyłoniono podczas specjalnego castingu, na który zgłosiło się ponad 600 osób. Wygląd, teledyski oraz samo brzmienie piosenek było mocno inspirowane zespołem Backstreet Boys.

W 2000 roku z zespołem pożegnał się Grzegorz Kopala, który skupił się na solowych projektach. Ostatecznie grupa została rozwiązana w 2002 roku i każdy z członków poszedł we własnym kierunku. Jedynie Bartosz Wrona do dziś odcina kupony z członkostwa w zespole Just 5, pojawiając się na kanapach śniadaniówek.