Bartosz Kapustka po raz pierwszy POKAZAŁ CÓRKĘ (FOTO)

Partnerki znanych piłkarzy, pojawiając się u boku ukochanych, nierzadko mogą liczyć na karierę w show biznesie i wzrost zainteresowania wśród internautów. Taki los spotkał m.in. Annę Lewandowską czy Sarę Boruc , które dzięki statusowi najpopularniejszych polskich WAGs utorowały sobie drogę do samodzielnych karier.

Do 2018 roku pretendentką do grona najpopularniejszych piłkarskich partnerek była Karolina Adamczyk. Modelka-amatorka aspirująca do tytułu WAG pokazywała się w towarzystwie młodej gwiazdy polskiej reprezentacji Bartosza Kapustki. Związek sportowca i aspirującej celebrytki nie przetrwał niestety próby czasu. 25-latek szybko otarł łzy po rozstaniu i zaczął widywać się z profesjonalną modelką Olgą Nowotarską.