Bartosz Żukowski i Małgorzata Pieńkowska "przyłapani" na papierosku. Aktor ujawnił, co ich łączy (ZDJĘCIA)

mwv 27 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Małgorzata Pieńkowska była już po rozwodzie, gdy w jej życiu pojawił się mężczyzna, który zawrócił jej w głowie. Andrzej Ners, prezes jednego z miejskich przedsiębiorstw w Warszawie, w tamtym czasie związany był z Agnieszką Gołas, córką znanego aktora Wiesława Gołasa. Chociaż byli w separacji, to ciągle nie podjęli decyzji w sprawie rozwodu. Był to jeden z powodów, z których początkowo gorący romans gwiazdy "M jak miłość" był owiany tajemnicą. Zakochani niechętnie pokazywali się publicznie, chroniąc swoją prywatność. Małgorzata Pieńkowska przez prawie dziesięć lat czekała na moment, w którym będzie miała ukochanego na wyłączność. Podobno w pewnym momencie powiedziała: "dość" i zakończyła ich relację. W końcu Andrzej Ners uzyskał rozwód, a informację tę przekazała mediom... jego była żona. "Nasze małżeństwo to już przeszłość. Rozstaliśmy się w pokojowy sposób, każde z nas ma nowe życie, ale łączą nas dobre stosunki. W związku z tym w ogóle mi nie przeszkadza, że mój były mąż jest uczuciowo związany z panią Pieńkowską" - mówiła w rozmowie z "Twoim imperium". W mediach niemal do razu pojawiły się doniesienia o rychłym ślubie 51-letniej wówczas aktorka i jej 60-letniego partnera. Szybko okazało się jednak, że znana aktorka nie zamierza ponownie zawierać małżeństwa. "To dobre dla 20-latek" - mówiła w "Rewii" jej przyjaciółka".