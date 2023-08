"Białe" przyjęcie u Patrycji Tuchlińskiej i jej milionera. Wśród gości Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan. Na bogato? (ZDJĘCIA)

Przeglądając instagramowy profil Patrycji Tuchlińskiej , można odnieść wrażenie, że życie kandydatki do tytułu Miss Polski 2016, to tylko egzotyczne podróże, wystawne imprezy i zakupy w butikach z ekskluzywną odzieżą. I nawet jeśli w rzeczywistości jej codzienność wcale nie wygląda wcale tak bajecznie, jak się pozornie wydaje, 28-latka nie zamierza rozwiewać złudzeń internautów i dalej z uporem maniaka obnosi się bogactwem, przyprawiając innych o ukłucie zazdrości.

Nie da się nie zauważyć, że majętny biznesmen wyraźnie troszczy się o matkę swojego dziecka i dba o to, by niczego jej nie brakowało. W sobotę milioner postanowił urządzić partnerce przyjęcie z prawdziwego zdarzenia, którego zaproszeni goście zapewne nie zapomną na długo. Huczna impreza odbyła się w eleganckim lokalu we Francji i przyciągnęła warszawską śmietankę towarzyską. Pojawili się nawet Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan, którzy nie omieszkali pochwalić się tym ekskluzywnym eventem w mediach społecznościowych. Imprezowiczów czekała cała moc atrakcji: od wykwintnego jadła i trunków, przez występy artystyczne, aż po dziką zabawę na parkiecie przy akompaniamencie hitów puszczanych przez dj-a.