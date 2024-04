Bianca Censori maszeruje do Disneylandu u boku męża NA BOSO. Nowy trend? (ZDJĘCIA)

Jarek 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Widac ze on to chory czlowiek i zmusza ja do swojego ego? ma kase to ona tanczy tak jak on chce. A ze nie ma jak na siebie zwrocic uwagi to dzieki jego zenujacym pomyslom pokazuje jak mozna kobiete od siebie uzaleznic aby byla posmiewiskiem.