Bianca Censori walczy o uwagę w żółtym staniku, wracając z Kanye Westem z basenu (ZDJĘCIA)

Będąc pod silnym wpływem Kanye Westa , z którym ponad rok temu stanęła na ślubnym kobiercu, Bianca Censori pokochała modowe eksperymenty i awangardowe stroje rodem z filmów science fiction (lub tych dla dorosłych). Widać gołym okiem, że z miesiąca na miesiąc natura skandalistki i skłonność do ekshibicjonizmu tylko się u niej nasila.

Obecnie właściwie każda kreacja, w której Australijka pojawia się publicznie, nie pozostawia zbyt wiele dla wyobraźni i, co za tym idzie, rozpętuje później medialną wrzawę. Bianca ewidentnie karmi się zamieszaniem wokół siebie i dalej z uporem maniaka snuje się po mieście w cudacznych strojach.

W sobotę Censori znowu zgotowała widowisko podążającym za nimi krok w krok fotografom. Tym razem pretekstem do zrzucenia ciuszków (nie żeby Bianca jakiegoś potrzebowała), był wypad z mężem na basen w Montecito. Celebrytka zawitała na ranczo San Ysidro w żółtym staniku, do którego dopasowała bardzo wycięte majtki w kolorze nude.

Za to już towarzyszący jej raper odział się wyjątkowo mało ekstrawagancki zestaw, na który składał się zwykły, biały T-shirt i beżowe spodnie-chinosy. Bianca bynajmniej nie miała żadnych oporów, by w takim "stroju" pomaszerować do samochodu, narażając się na obfotografowanie przez paparazzi.