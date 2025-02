Bill Belichick zaręczył się z młodszą o 48 lat cheerleaderką? Podczas ostatniego wyjścia na jej palcu błyszczał diamentowy pierścionek

Nazwisko Billa Belichicka powinno być doskonale znane wiernym fanom ligi NFL. Doświadczony szkoleniowiec z wieloma sukcesami na koncie nie kryje się już ze swym nowym uczuciem. Jego serce zabiło mocniej do 24-letniej cheerleaderki. Parę dzieli 48 lat różnicy.

Były wieloletni trener New England Patriots i jego partnerka Jordon Hudson pojawili się na 14. gali NFL Honors w Nowym Orleanie, co wzbudziło plotki o ich zaręczynach. Hudson przyciągnęła uwagę błyszczącą srebrną suknią z wycięciem oraz efektowną biżuterią. Na jej palcu błyszczały diamentowy pierścionek oraz jeden z pierścieni Super Bowl Belichicka

Plotki o zaręczynach

Spekulacje o zaręczynach pojawiły się po tym, jak Hudson dostrzeżono z pokaźnym kamieniem na palcu podczas charytatywnego eventu w Nowym Orleanie. Wydarzenie to miało na celu wsparcie osób dotkniętych atakiem terrorystycznym na Bourbon Street w Nowy Rok. Podczas pozowania do zdjęć przed wejściem do lokalu, Hudson starała się ukryć lewą rękę, jednak wewnątrz sali, gdy rozmawiała z gośćmi, okazały diament widać było z daleka.