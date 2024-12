Legenda amerykańskiego futbolu zadebiutowała na gali z młodszą o 48 LAT ukochaną

Oczekujemy odwołania ze stanowisk w trybie pilnym tych co posiadają dyplomy Collegium Humanum ! Czas rozliczyć nieuczciwych ludzi ! Czekamy na rozliczenie ! To oszustwo przecież oni czerpią wysokie uposażenia , mają przywileje to trzeba rozliczyć w trybie pilnym ! Dość ograbiania uczciwych Polaków ! Zasiadają w sejmie, rządzie , ministerstwach, spółkach skarbu państwa, samorządach, itp. Pobierają wysokie pobory, zajmują wysokie stanowiska to jest nieuczciwe. Innych chcą rozliczać ? Czas ich rozliczyć i odsunąć od zajmowanych stanowisk ! Obietnice, że będą studiować to lipa. Studiować mogą przez lata i co dalej będą dalej zasiadać na dotychczasowych stanowiskach i korzystać z wysokich uposażeń ? To kpiny z uczciwych Polaków ! Skandal co dzieje się w Polsce !