Cher i jej młodszy o 40 lat ukochany obejmują się na ściance. Zabrali syna rapera

Mam pytanie jeśli ktoś był w podobnej sytuacji. Czy planowanie przyszłości i rodziny z facetem, który już ma dwoje nastolatków z poprzedniego związku ma sens? Wiedziałam od początku w co się pcham ale stwierdzialam że przecież większość ludzi grubo po 30-tce ma dzieci. Jednak słyszę komentarze w rodzaju- tatuś musi dużo pracować żeby moje dzieci miały to co chcą lub mówi, że córeczki są piękne i popularne jak tatuś. Nie wiem czy to normalne ale z lekka mnie drażni, bo kiedy mówiłam o swoich problemach w pracy i z kasą to w żaden sposób nie zaoferował pomocy. Czy komuś się taki związek udał?