Bill Gates zmierza na kolację z byłą żoną i 21-letnią córką. Wyglądają na miliarderów? (ZDJĘCIA)

Mimo faktu bycia jedną z najbogatszych osób na świecie Bill Gates raczej nie dostarczał tabloidom powodów do pisania na swój temat. Aż do maja 2021 roku, kiedy to okazało się, że trwające 27 lat małżeństwo z Melindą Gates z hukiem dobiegło końca. W kolejnych tygodniach na światło dzienne zaczęły wypływać nowe, szokujące fakty w sprawie, między innymi o sekretnym romansie Billa z pracownicą Microsoftu, a także "problematycznej" znajomości bogacza z Jeffreyem Epsteinem , miliarderem i przestępcą seksualnym oskarżonym o wykorzystywanie nieletnich.

Rozstanie z Melindą bynajmniej nie przebiegło w pokojowej atmosferze, mimo to dla dobra dzieci rodzicom udało się zakopać topór wojenny i dojść do porozumienia (być może wpływ miał na to fakt, że kobieta otrzymała po rozwodzie 65 miliardów dolarów). Familia stara się pozostawać w przyjaznych stosunkach i dbać o rodzinne więzy. We wtorek Bill został sfotografowany na Manhattanie, gdy zmierzał na kolację z eksmałżonką i 21-letnią córką Phoebe. Założyciel Microsofta wybrał na tę okazję typową dla siebie stylizację, na którą składały się brązowy sweter, jasne spodnie i mokasyny. Melinda odziała się w białą sukienkę, zaś Phoebe wystroiła się w różową mini eksponującą jej opalone nogi.