Blanka Lipińska skromnie o tym, ile zarobiła na współpracy z Netfliksem: "Nie zamierzam się chwalić"

Merlo 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja ja nawet lubie. Po tym kretyńskim okresie ekshibicjonizmu z Baronem, zaczęła dbać o prywatność i nie wyskakuje z lodówki. Gada całkiem ok a do tego znalazła sobie sprytnie sposób na biznes który realizuje. Może się podoba film / książka lub nie ale jakie to ma znaczenie jak na koncie kasa się zgadza. To jej metoda na życie i robi to bardzo konsekwentnie. Szacun!