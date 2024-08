Borys Szyc zauważeni z żoną na wspólnym obiedzie. Nie szczędzili sobie czułości. Słodka z nich para? (ZDJĘCIA)

Borys Szyc od 5 lat tworzy udany związek małżeński z Justyną Nagłowską. W ich życiu nie ma mowy o codziennej rutynie i braku wspólnych tematów do rozmów. Wciąż sprawiają wrażenie szaleńczo w sobie zakochanych, co uwiarygodniły zdjęcia z ich wypadu do restauracji.