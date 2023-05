Justyna Nagłowska rozpływa się pod zdjęciem Borysa Szyca z pasierbicą: "Ojczym to spoko sprawa. Frania tak mówi" (FOTO)

Serio 16 min. temu zgłoś do moderacji 25 7 Odpowiedz

Wolę moja prostą rodzinę - mąż, ja, dzieci. Gdzie w tym szale pracy, nauki dzieci, chorób, wyjazdów jeszcze bym miała czas na grafiki rodziny patchworkowej? 🥴 ludzie myślcie, zanim zrobicie dzieci. Wam może to odpowiada, że "ok, jak coś to się rozejdziemy". Dzieciom w rodzinach nieuzaleznionych nie jest to obojętne. Widomo, tam gdzie używki robią z mózgu sieczkę to jedyna czasem opcją. A dzieci - każde by chciało pełny, spokojny i kochajacy dom.