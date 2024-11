Gigi Hadid i Bradley Cooper przemierzają nowojorskie ulice, prezentując dopasowane stylizacje

O miłosnej relacji Gigi Hadid i Bradley Cooper mówi się już od ponad roku. Choć modelka i aktor nie skomentowali do tej pory doniesień na ten temat, to i tak okrzyknięto ich jedną z najgorętszych par w świecie show-biznesu. Co ciekawe, według zagranicznych tabloidów, to była partnerka Coopera, Irina Shayk, miała zapoznać ze sobą Gigi i Bradleya. Z pewnością nie przypuszczała, że między 29-letnią gwiazdą wybiegów a starszym o dwie dekady amantem Hollywood tak szybko nawiąże się nić porozumienia.