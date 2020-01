Wokalistka zgodziła się zaprezentować swoje "wyjątkowe" prace we francuskiej galerii

Nie jest tajemnicą, że ubiegły rok był dla Britney Spears wyjątkowo trudny. Gdy po przejściu kolejnego załamania nerwowego piosenkarka została poddana hospitalizacji (ponoć wbrew jej woli), w mediach zaczęły pojawiać się coraz to bardziej niepokojące doniesienia dotyczące stanu jej zdrowia psychicznego.

Wszystko wskazuje na to, że dziś Amerykanka ma się zdecydowanie lepiej. Po kilkutygodniowym pobycie na oddziale zamkniętym celebrytka zrobiła sobie wolne od pracy i postanowiła w pełni skupić się na sobie. Świetnym sposobem na ukojenie skołatanych nerwów okazało się... malowanie obrazów.

Jako że czegokolwiek Britney się nie dotknie, zamienia się w złoto, już 18 stycznia w galerii Sympa znajdującej się w wiosce Figeac w południowo-zachodniej części Francji odbędzie się wernisaż jej "wyjątkowych" prac. Wystawa będzie zatytułowana "Sometimes you just gotta play!!!!!" i choć artystka pochwaliła się kolejnym osiągnięciem na Instagramie, wciąż nie wiadomo, czy będzie ona obecna na wydarzeniu.