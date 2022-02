Britney Spears napisze AUTOBIOGRAFIĘ! Podpisała umowę wartą FORTUNĘ: "Wyższą stawkę mieli tylko Obamowie"

Nie jest tajemnicą, że Britney Spears ma ogromny żal do własnej rodziny, która od lat bogaciła się na jej krzywdzie. Ojciec-kurator miał nagrywać jej prywatne rozmowy, zabraniać zajść w ciążę i zmuszać do przyjmowania silnych leków, a Jamie Lynn napisała książkę, którą promowała na plecach znanej siostry. W końcu gwiazda powiedziała "dość" i poświęciła Jamie kilka wyjątkowo gorzkich wpisów na Instagramie.

Wygląda na to, że Britney nagle wzięła sprawy w swoje ręce. Piosenkarka jakiś czas temu wyznała, że chciałaby pozwać bliskich i opowiedzieć o ostatnich 13 latach z własnej perspektywy . Mówiło się, że z pomocą może jej przyjść sama Oprah Winfrey , która miała zaproponować Spears obszerny wywiad podobny do tego, którym uraczyli świat Meghan Markle i książę Harry .

Umowa opiewa na 15 milionów dolarów. To jedna z najwyższych stawek w historii, zaraz za Obamami, którzy otrzymali 60 milionów. Podobną stawkę do Britney otrzymał tylko Bill Clinton w 2001 roku - podkreśla tabloid.

Co dokładnie znajdzie się we wspomnianej publikacji? To już wie tylko sama Britney, ale zdecydowanie ma przecież pole do popisu. Tylko w ostatnim czasie zagroziła pozwem własnej siostrze, którą oskarżyła o opowiadanie kłamstw na jej temat. Wcześniej mówiło się, że rękę na zgodę wyciągnęła do niej matka, jednak na razie daleko jest do przełomu w ich relacjach... Gwiazda zresztą nie ukrywa, że nie zamierza się już hamować.