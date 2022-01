Ojciec Britney Spears trzymał ją NA PODSŁUCHU! "Miał nagrane SETKI godzin jej prywatnych rozmów"

Wygląda na to, że cel Britney już niedługo może znaleźć się w zasięgu ręki. Jak informuje Page Six, oto niejaka Sherine Ebadi - była agentka FBI, złożyła w piątek deklarację, w której jasno określa, że Jamie Spears sam dopuszczał się oraz instruował innych, aby naruszali prywatność i wolności obywatelskie jego własnej córki. Zdaniem Ebadi jej odkrycia jednoznacznie wskazują na to, że Jamie latami miał wgląd w szpitalne kartoteki, wyciągi z bankowych kont i inne osobiste sprawy córki, które nie zostały uwzględnione w ramach kurateli. Co więcej, Ebadi wysnuwa tezę, że działania mężczyzny miały na celu jedynie służyć jego portfelowi. Bezpieczeństwo i zdrowie Britney było natomiast kwestią trzeciorzędną.