Matka Britney Spears chce POJEDNAĆ SIĘ z córką!

123 16 min. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

Mamunia Britney to wydra jakich malo. Dla niej liczysie tylko Jamie Lynn. Na swoim IG ma ze 4 zdjecia Britney a co chwila wstawia cos z Jamie Lynn i rozplywa sie nad tym jak to ona jej nie kocha itd. Sama przylozyla reke do uwiezienia corki, oklamwala ja na kazdym kroku a teraz jak Britney postraszyla pozwem to nagle wielka milosc sie mamuni pzypomniala.