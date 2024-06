Burzliwe życie uczuciowe Jennifer Lopez. Pamiętacie jej wszystkie związki? Przez jednego partnera TRAFIŁA DO ARESZTU (ZDJĘCIA)

W marcu 2019 roku, podczas romantycznego wypadu na plażę, Alex Rodriguez oświadczył się Jennifer Lopez . Na palcu artystki pojawił się pierścionek zaręczynowy z diamentem w szlifie szmaragdowym, którego wartość szacowano na kilka milionów dolarów. Jennifer Lopez z radością przyjęła zaręczyny i para zaczęła planować swoje huczne wesele, które miało się odbyć we Włoszech.

Pierwsze wzmianki o problemach w związku Jennifer Lopez i Alexa Rodrigueza pojawiły się w mediach w 2020 roku, kiedy to pandemia koronawirusa pokrzyżowała ich plany ślubne. Włoskie uroczystości musiały zostać odwołane, co wywołało rozczarowanie u pary. W jednym z wywiadów Lopez wspominała, że była smutna z powodu konieczności zawieszenia przygotowań do ślubu.