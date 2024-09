Była fanka Taylor Swift spaliła merch po tym, jak artystka ogłosiła, że zagłosuje na Kamalę Harris. "Mam dość" (WIDEO)

Była fanka wściekła się na Taylor Swift

Wpis Taylor Swift zdobył niespełna trzy miliony polubień w mniej niż godzinę, a sama Kamala Harris zdaje się cieszyć z poparcia artystki. Po jednym z wystąpień opuściła scenę do piosenki "The Man", w której amerykańska piosenkarka opowiada o dyskryminacji kobiet. Wygląda na to, że nie wszyscy fani są zadowoleni z jej wyborów politycznych. Pewna kobieta opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym spaliła płytę winylową "Speak Now", koszulkę z wizerunkiem Swift oraz książkę. Miała na sobie natomiast koszulkę z wizerunkiem Donalda Trumpa "Can't be killed" oraz czapkę "Make America grat again".