Taylor Swift wydała oświadczenie po debacie Donalda Trumpa i Kamali Harris! "Głosuję na..."

Taylor Swift będzie głosować na Kamalę Harris. Gwiazda wydała oświadczenie

Wśród wielu medialnych osobowości, które skomentowały debatę Harris-Trump, znalazła się jedna z najbardziej wpływowych artystek na świecie. Taylor Swift , uznana w 2023 roku przez magazyn "Time" za człowieka roku, przyznała, że do zabraniu głosu zmotywowały ją m.in. fałszywe treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję , w których rzekomo mówiła o tym, iż popiera Donalda Trumpa.

Jak wielu z was, oglądałam dzisiejszą debatę. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, teraz jest świetny czas, aby zapoznać się z omawianymi kwestiami i stanowiskami kandydatów w tematach, które są dla Ciebie najważniejsze. Jako wyborca upewniam się, że oglądam i czytam wszystko, co mogę o ich proponowanych politykach i planach dla tego kraju - rozpoczęła 34-latka.

Ostatnio dowiedziałam się, że na stronie Donalda Trumpa zamieszczono materiał, w którym "ja" wygenerowana przez sztuczną inteligencję, "popierałam" jego kandydaturę. To naprawdę przywołało moje obawy dotyczące sztucznej inteligencji i niebezpieczeństw związanych z rozpowszechnianiem dezinformacji. Doprowadziło mnie to do wniosku, że jako wyborca muszę być bardzo przejrzysta w kwestii moich rzeczywistych planów na te wybory. Najprostszym sposobem zwalczania dezinformacji jest prawda - podkreśliła.