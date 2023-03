Była partnerka Filipa Chajzera pisze o samotnym macierzyństwie: "To więcej uścisków, ale też WIĘCEJ ŁEZ"

Lolka 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

No faceci są niesamowici..Mój przez całe życie nie miał dziecka z pierwszą żoną. Tamta kobieta zmarla.Przeszedl na emeryturę mundurowa i postanowił mieć dziecko.Pobralismy się bo chcieliśmy tego samego.Teraz całą robotę zrzucił na mnie a jak z bezsilności odezwę się, to mówi, że nie radzę sobie z dzieckiem i że po co mu to było, że kara boska go spotkała..Szok.Starszy człowiek i z wygody mówi, że my i obowiązki to kara Boża i po co mu to było.Rece opadają.No to docenil to, że los się do niego uśmiechnął..taa