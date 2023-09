Były minister kultury Waldemar Dąbrowski WZIĄŁ ŚLUB z modelką. Wśród gości znane twarze (ZDJĘCIA)

Aldonka 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Po co te złośliwe komentarze o wieku i "starej parze"? Miłość jest piękna i potrzebna ludziom w każdym wieku. Mój Dziadek ( 78 lat) po 8 latach bycia wdowcem poznał wspaniałą kobietę 3 lata młodszą i teraz to inny człowiek - uśmiechnięty, pełen energii, chęci do życia, zdrowszy. Razem tańczą, spacerują, piszą do siebie smsy z żartami i wierszykami, chodzą do teatru - liczy się serce, nie wiek.