Cardi B w płaszczu naszpikowanym kolcami pali papieroska, imprezując w Paryżu zaledwie MIESIĄC po urodzeniu synka (ZDJĘCIA)

Cardi w okamgnieniu zdążyła wrócić do formy i udać się z rodzinką do kraju nad Sekwaną, gdzie codziennie odwiedza pokazy luksusowych domów mody. W czwartek 28-latka udała się na przymiarki do siedziby Balenciagi znajdującej się w samym centrum Paryża. Na tę okazję matka dwójki dzieci wybrała stylizację, którą przy odrobinie wysiłku mogłaby kogoś zabić: do naszpikowanego kolcami, skórzanego płaszcza Richarda Quinna artystka dobrała czapkę Chrome Hearts, platformy Ricka Owensa oraz okulary Jaupin. W drodze do biura skandalistka odpaliła papieroska, pozując do zdjęć niczym profesjonalna modelka.