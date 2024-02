Caroline Derpienski bryluje na AUTORSKIM pokazie mody. Biały garnitur, klapki za 4 tysiące, płatki róż i "dolarsowy" tort... (ZDJĘCIA)

Jeszcze rok temu mało kto wiedział o jej istnieniu, a dziś zdaje się być jedną z bardziej polaryzujących postaci w świecie rodzimego show biznesu. Mowa oczywiście o Caroline Derpienski, która umiejętność robienia wokół siebie szumu opanowała do perfekcji. W ostatnim czasie o 21-latce mówiło się głównie w kontekście kolejnej afery z jej udziałem. Tym razem dumna mieszkanka Miami wkroczyła na wojenną ścieżkę z Krzysztofem Stanowskim. Dziennikarz wybrał się do Miami, aby nakręcić materiał o barwnej celebrytce i zweryfikować informacje na temat jej partnera, Krzysztofa Porowskiego. O ile pierwszy film przedstawił Caroline w pozytywnym świetle, to w bonusowej publikacji można było usłyszeć, że jej medialna kreacja jest "stekiem kłamstw". Na soczystą dramę nie trzeba było długo czekać...