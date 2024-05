Caroline Derpienski ekscytuje się wspólnym śniadaniem z ojcem Angeliny Jolie. "Jack" powinien być zazdrosny? (FOTO)

Caroline Derpienski drugi rok z rzędu gości w Cannes , gdzie bryluje na czerwonym dywanie podczas trwającego festiwalu filmowego. We wtorek tuż przed premierą filmu "Furiosa: Saga Mad Max" celebrytka z Białegostoku paradowała w blasku fleszy "ocierając się" o takie osobistości jak Naomi Campbell, Chris Hemsworth czy Anya Taylor-Joy. Tego dnia influencerka zadała szyku prześwitującej wysadzanej kryształkami kreacji , którą uzupełniła złotą biżuterią, cielistymi szpilkami i srebrną torebką Versace.

Choć od wtorkowego otwarcia festiwalu Caroline nie pojawiła się już na czerwonym dywanie, to Derpienski nadal przebywa w eksluzywnym hotelu nad Lazurowym Wybrzeżem. Jak się okazuje nawet tam celebrytka miała okazję spotkać sławy. Z relacji ukochanej "Jacka" wynika, że w piątek zjadła ona śniadanie w towarzystwie ojca Angeliny Jolie . Oczywiście nie obyło się bez pamiątkowych zdjęć, którymi "koleżanka Iriny Shayk" pochwaliła się na Instagramie.

Caroline Derpienski zjadła śniadanie (?) z ojcem Angeliny Jolie

W owej sytuacji warto napomknąć o kilku kwestiach. Otóż nie wiemy, na czym polegało owe "wspólne śniadanie", być może ograniczało się ono do przebywania w strefie gastronomicznej hotelu i wspólnej fotki. Ponadto bycie ojcem Angeliny Jolie, to nie jedyne, z czego Jon Voight jest znany. Aktor ma na swoim koncie niezliczone angaże w światowej sławy produkcjach oraz wiele prestiżowych nagród m.in. Oscara, BAFTA, 4 Złote Globy czy Złotą Palmę z Cannes. Podejrzewamy, że to właśnie z tego powodu Caroline oglądała w telewizji wywiad z gwiazdorem.